SOUTH COMEDY CLUB DOPPIO MALTO Montpellier

Après le succès de cette 2e Année de stand-up organisée par le South Comedy club, Le restaurant Doppio Malto invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !

Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.

Cet événement à l’ entrée gratuite (et au chapeau) promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour.

Au Programme

6 humoristes dont 1 Maître de cérémonie, principalement de la scène montpelliéraine, chacun avec environ 10 minutes de performance

Situé dans le complexe Odysseum, le Doppio Malto Montpellier est bien plus qu ’un Restaurant c ’ est un lieu de vie hybride et vibrant.

Dans ce décor urbain ultra-stylé, le stand-up prend une dimension nouvelle, plus intime et électrique.

L’ expérience en bref

Vibe unique Une atmosphère comme à la maison pour une proximité totale avec les humoristes.

Food & Drinks Des cocktails créatifs et une cuisine de partage pour accompagner les éclats de rire.

Emplacement idéal En plein quartier Odysseum, le spot parfait pour une soirée qui bouge.

Un rendez-vous incontournable pour savourer le meilleur de la scène locale dans la ruche la plus cool de Montpellier

EVENEMENT SUR RESERVATION

Réservation 04 67 55 94 91 ou mail Odysseum@doppiomalto.com .

Réservation 04 67 55 94 91 ou mail Odysseum@doppiomalto.com

English :

After the success of the 2nd Year of Stand-Up organized by the South Comedy club, Le restaurant Doppio Malto invites the Montpellier community to its monthly Stand-Up evening!

