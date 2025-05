SOUTH COMEDY CLUB INVADER – Montpellier, 13 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

SOUTH COMEDY CLUB INVADER 34 Rue de l’Université Montpellier Hérault

Tarif : 5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13

fin : 2025-05-13

Date(s) :

2025-05-13

Le mardi 13 mai à 20h00 à l’Invader, situé dans le quartier de l’écusson ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son tout nouveau plateau de stand-up !

Une soirée de rires avec 4 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 4 humoristes du sud de la France, chacun proposant un passage de 10 minutes, dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !

Entrée payante avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes. La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place, mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste.

EVENEMENT avec RESERVATION

Entrée 5€ sur réservation ou sur place

– Réservation fortement conseillée https://www.billetweb.fr/soiree-stand-up-a-linvader1 5 EUR.

34 Rue de l’Université

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

On Tuesday, May 13 at 8:00 pm, the Invader, located in the Ecusson district, opens its doors to an evening of humor with its brand new stand-up show!

An evening of laughter with 4 talented comedians

German :

Am Dienstag, den 13. Mai um 20 Uhr öffnet das Invader im Stadtteil Ecusson seine Türen für einen Abend im Zeichen des Humors mit seiner brandneuen Stand-up-Comedy-Bühne!

Ein Abend voller Lachen mit vier talentierten Komikern

Italiano :

Martedì 13 maggio alle 20.00, l’Invader nel quartiere Ecusson aprirà le porte a una serata di comicità con il suo nuovissimo set di stand-up!

Una serata di risate con 4 comici di talento

Espanol :

El martes 13 de mayo a las 20.00 h, l’Invader, en el barrio de Ecusson, abrirá sus puertas a una noche de comedia con su nuevo espectáculo de monólogos

Una noche de risas con 4 cómicos de talento

L’événement SOUTH COMEDY CLUB INVADER Montpellier a été mis à jour le 2025-05-05 par 34 OT MONTPELLIER