Le mercredi 14 mai à 20h00, dans un tout nouveau bar, aura lieu notre événement au 6roses ! C’est le seul comedy club que nous avons dans cette partie de la ville !

Une soirée de rires avec 6 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 6 humoristes locaux et talentueux, chacun proposant un passage de 8 minutes dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable dans un cadre atypique !

Entrée GRATUITE avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes.

La réservation n’est pas nécessaire pour garantir votre place (lien de réservation ci-dessous), et vous pourrez vous restaurer sur place ) .

29 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

On Wednesday, May 14 at 8:00 p.m., in a brand-new bar, we’ll be holding our event at 6roses! It’s the only comedy club we have in this part of town!

German :

Am Mittwoch, dem 14. Mai, findet um 20 Uhr in einer brandneuen Bar unsere Veranstaltung im 6roses statt! Dies ist der einzige Comedy-Club, den wir in diesem Teil der Stadt haben!

Italiano :

Mercoledì 14 maggio alle 20.00, in un bar nuovo di zecca, il nostro evento si terrà al 6roses! È l’unico comedy club che abbiamo in questa zona della città!

Espanol :

¡El miércoles 14 de mayo a las 20.00 horas, en un bar totalmente nuevo, nuestro evento tendrá lugar en 6roses! ¡Es el único club de la comedia que tenemos en esta parte de la ciudad!

