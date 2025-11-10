SOUTH COMEDY CLUB UN BAR ET JIVAY Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB UN BAR ET JIVAY

Le Lundi 10 Novembre à 20h, le nouveau Bar, “Un Bar et JIVAY” ,situé dans le quartier observatoire, au pied de la Tour de la Babote, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !

Une soirée de rires avec 6 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 6 humoristes du sud de la

France et d’ ailleurs, chacun proposant un passage de 10 minutes, dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !

L’entrée est gratuite avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes.

La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place, mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste.

– Line up Surprise !

-Tarif entrée gratuite sur réservation au 0645923120 SMS Idéalement .

48 Square de la Babote Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

On Monday November 10 at 8pm, the new bar, ?Un Bar et JIVAY? located in the Observatory district, at the foot of the Tour de la Babote, opens its doors to an evening of stand-up comedy!

German :

Am Montag, den 10. November um 20 Uhr wird die neue Bar Un Bar et JIVAY? im Viertel Observatorium, am Fuße des Tour de la Babote, öffnet seine Türen für einen Abend im Zeichen des Humors mit einer Stand-up-Bühne!

Italiano :

Lunedì 10 novembre alle 20.00, il nuovo Un Bar et JIVAY? situato nel quartiere dell’Osservatorio, ai piedi della Tour de la Babote, apre le sue porte a una serata di stand-up comedy!

Espanol :

El lunes 10 de noviembre a las 20:00 h, el nuevo Un Bar et JIVAY? situado en el barrio del Observatorio, al pie de la Tour de la Babote, abre sus puertas a una velada de stand-up comedy

