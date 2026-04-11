Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB UN BAR ET JIVAY

48 Square de la Babote Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Le Lundi 20 Avril à 20h, le nouveau Bar, “Un Bar et JIVAY” ,situé dans le quartier observatoire, au pied de la Tour de la Babote, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !

Le Lundi 20 Avril à 20h, le nouveau Bar, “Un Bar et JIVAY” ,situé dans le quartier observatoire, au pied de la Tour de la Babote, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !

Une soirée de rires avec 6 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 6 humoristes du sud de la France et d’ ailleurs, chacun proposant un passage de 10 minutes, dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !

L’entrée est gratuite avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes. La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place , mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste.

Entrée gratuite sur réservation au 0645923120 SMS idéalement .

48 Square de la Babote Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English :

On Monday April 20 at 8pm, the new bar, ?Un Bar et JIVAY? located in the Observatory district, at the foot of the Tour de la Babote, opens its doors to an evening of stand-up comedy!

L’événement SOUTH COMEDY CLUB UN BAR ET JIVAY Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER