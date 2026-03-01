South connexion brut 001 Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement
South connexion brut 001 Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement samedi 14 mars 2026.
South connexion brut 001
Samedi 14 mars 2026 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-14 23:00:00
fin : 2026-03-14 05:00:00
2026-03-14
BRUT, c’est la rencontre entre l’architecture et la pression sonore.
Une rave qui frappe sans détours, où seule la connexion entre le son et le public compte
Retrouver l’essence de la passion comme un battement collectif, qui résonne au cœur du béton.
Première date au Cabaret Aléatoire
Première empreinte,
Premier impact,
On pose les fondations…
On ne pouvait pas arriver ici autrement,
À la Friche, les murs parlent béton,
Les colonnes sont massives et les matières, nues…
Il n’y a pas d’artifices, pas de façade.
Alors, nous avons décidé d’être à la hauteur du lieu.
Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com
English :
BRUT is where architecture meets sound pressure.
A no-nonsense rave, where the only thing that counts is the connection between sound and audience
Rediscover the essence of passion as a collective beat that resonates in the heart of concrete.
