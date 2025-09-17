South Town Jazz Festival 2026 Atelier musique Place des Arènes Soustons

South Town Jazz Festival 2026 Atelier musique

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Participez à l’atelier musical proposé et animé par les CMR (Centres Musicaux Ruraux) une exploration ludique du jazz pour les familles et les tout-petits !

Participez à l’atelier musical proposé et animé par les CMR (Centres Musicaux Ruraux) une exploration ludique du jazz pour les familles et les tout-petits ! .

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : South Town Jazz Festival 2026 Atelier musique

0-5 years, family

Duration 40?

Take part in the musical workshop proposed and led by the CMR (Centres Musicaux Ruraux): a playful exploration of jazz for families and toddlers!

German : South Town Jazz Festival 2026 Atelier musique

0-5 Jahre, mit der Familie

Dauer 40 ?

Nehmen Sie an einem Musikworkshop teil, der von den CMR (Centres Musicaux Ruraux) angeboten und geleitet wird: eine spielerische Erkundung des Jazz für Familien und Kleinkinder!

Italiano :

0-5 anni, famiglia

Durata 40?

Partecipate al laboratorio musicale proposto e gestito dal CMR (Centres Musicaux Ruraux): una divertente esplorazione del jazz per famiglie e bambini!

Espanol : South Town Jazz Festival 2026 Atelier musique

0-5 años, familia

Duración 40?

Participe en el taller musical propuesto y dirigido por los CMR (Centres Musicaux Ruraux): ¡una divertida exploración del jazz para familias y niños pequeños!

L’événement South Town Jazz Festival 2026 Atelier musique Soustons a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS