South Town Jazz Festival 2026 Aurore Voilqué Quintet Place des Arènes Soustons

South Town Jazz Festival 2026 Aurore Voilqué Quintet Place des Arènes Soustons vendredi 27 mars 2026.

South Town Jazz Festival 2026 Aurore Voilqué Quintet

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Violoniste flamboyante et chanteuse pétillante, Aurore Voilqué s’entoure de musiciens virtuoses pour faire vibrer l’âme du jazz manouche. Avec son quintet, elle rend un hommage joyeux et élégant à Django Reinhardt, tout en insufflant une touche personnelle entre swing, sensibilité et énergie.

Violoniste flamboyante et chanteuse pétillante, Aurore Voilqué s’entoure de musiciens virtuoses pour faire vibrer l’âme du jazz manouche. Avec son quintet, elle rend un hommage joyeux et élégant à Django Reinhardt, tout en insufflant une touche personnelle entre swing, sensibilité et énergie. Un concert à la fois raffiné, festif et plein de charme. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : South Town Jazz Festival 2026 Aurore Voilqué Quintet

A flamboyant violinist and sparkling singer, Aurore Voilqué surrounds herself with virtuoso musicians to bring out the soul of Gypsy jazz. With her quintet, she pays a joyful and elegant tribute to Django Reinhardt, while infusing a personal touch of swing, sensitivity and energy.

German : South Town Jazz Festival 2026 Aurore Voilqué Quintet

Aurore Voilqué, flammende Geigerin und prickelnde Sängerin, umgibt sich mit virtuosen Musikern, um die Seele des Gypsy-Jazz zum Schwingen zu bringen. Mit ihrem Quintett ist sie eine fröhliche und elegante Hommage an Django Reinhardt, wobei sie eine persönliche Note zwischen Swing, Sensibilität und Energie einfließen lässt.

Italiano :

Violinista fiammeggiante e cantante frizzante, Aurore Voilqué si è circondata di musicisti virtuosi per far emergere l’anima del gypsy jazz. Con il suo quintetto, rende un omaggio gioioso ed elegante a Django Reinhardt, aggiungendo al contempo il suo personale tocco di swing, sensibilità ed energia.

Espanol : South Town Jazz Festival 2026 Aurore Voilqué Quintet

Violinista extravagante y cantante chispeante, Aurore Voilqué se ha rodeado de músicos virtuosos para sacar a relucir el alma del jazz gitano. Con su quinteto, rinde un homenaje alegre y elegante a Django Reinhardt, al tiempo que añade su toque personal de swing, sensibilidad y energía.

L’événement South Town Jazz Festival 2026 Aurore Voilqué Quintet Soustons a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS