South Town Jazz Festival 2026 Big Bang Côte Sud Place des Arènes Soustons

dimanche 22 mars 2026.

South Town Jazz Festival 2026 Big Bang Côte Sud

Place des Arènes Halle couverte Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le groupe Big Band Côte Sud s’est construit autour d’une passion

commune pour le jazz, réunissant musiciens amateurs et professionnels désireux de transmettre et de créer ensemble. Depuis plus de quarante ans, l’ensemble explore avec exigence et enthousiasme les grands courants du jazz.

Né au début des années 80, le Big Band Côte Sud s’est construit autour d’une passion commune pour le jazz, réunissant musiciens amateurs et professionnels désireux de transmettre et de créer ensemble. Depuis plus de quarante ans, l’ensemble explore avec exigence et enthousiasme les grands courants du jazz, à travers des cycles thématiques dédiés à l’approfondissement d’un style, d’un répertoire ou d’un compositeur majeur. À travers ses interprétations, le Big Band met en lumière toute la richesse et la diversité du jazz orchestral. Aujourd’hui, l’orchestre rend hommage à l’un des géants de la musique du XXe siècle avec le Quincy Jones Swing Project , une relecture vibrante et jubilatoire du parcours musical de Quincy Jones. Les arrangements, spécialement conçus pour l’ensemble par le trompettiste et directeur musical Pascal Drapeau, offrent un hommage vivant à cette œuvre foisonnante. .

Place des Arènes Halle couverte Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : South Town Jazz Festival 2026 Big Bang Côte Sud

The Big Band Côte Sud is built around a shared passion for jazz

for jazz, bringing together amateur and professional musicians eager to share and create together. For over forty years, the group has explored the great jazz trends with enthusiasm and rigor.

German : South Town Jazz Festival 2026 Big Bang Côte Sud

Die Big Band Côte Sud hat sich aus einer Leidenschaft heraus gebildet

sie besteht aus Amateur- und Profimusikern, die den Wunsch haben, gemeinsam zu musizieren und zu kreieren. Seit mehr als vierzig Jahren erforscht das Ensemble mit Anspruch und Begeisterung die großen Strömungen des Jazz.

Italiano :

La Big Band Côte Sud si è formata intorno alla passione comune per il jazz

una passione comune per il jazz, che riunisce musicisti dilettanti e professionisti desiderosi di condividere e creare insieme. Da oltre quarant’anni, il gruppo esplora i grandi movimenti del jazz con rigore ed entusiasmo.

Espanol : South Town Jazz Festival 2026 Big Bang Côte Sud

La Big Band Côte Sud se formó en torno a una pasión compartida por el jazz

una pasión compartida por el jazz, reuniendo a músicos aficionados y profesionales deseosos de compartir y crear juntos. Desde hace más de cuarenta años, el grupo explora los grandes movimientos del jazz con rigor y entusiasmo.

