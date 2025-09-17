South Town Jazz Festival 2026 Bridget Bazile Place des Arènes Soustons

South Town Jazz Festival 2026 Bridget Bazile Place des Arènes Soustons jeudi 26 mars 2026.

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Entourée d’un quartet d’exception, sous la direction musicale du pianiste virtuose Vincent Balse, Bridget Bazile vous entraîne dans un voyage musical riche et vibrant, où se croisent gospel, blues, jazz, musique classique et spirituals.Une soirée pleine d’émotion, à la fois envoûtante et inoubliable

Durée 2×45’

Tout public

Bridget Bazile chant Vincent Balse piano Théo Fardèle basse Matthieu Chazarenc batterie Monique Thomas chœurs

Originaire de La Nouvelle-Orléans, Bridget Bazile compte parmi les grandes voix du gospel et des spirituals. Récompensée sur la scène internationale et nommée aux prestigieux Grammy Awards, cette chanteuse au timbre puissant et à l’expressivité saisissante marie avec élégance l’héritage des traditions afro-américaines et l’intensité du chant lyrique. Entourée d’un quartet d’exception, sous la direction musicale du pianiste virtuose Vincent Balse, Bridget Bazile vous entraîne dans un voyage musical riche et vibrant, où se croisent gospel, blues, jazz, musique classique et spirituals.

Une soirée pleine d’émotion, à la fois envoûtante et inoubliable. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : South Town Jazz Festival 2026 Bridget Bazile

Surrounded by an exceptional quartet, under the musical direction of virtuoso pianist Vincent Balse, Bridget Bazile takes you on a rich and vibrant musical journey, where gospel, blues, jazz, classical music and spirituals intersect. An evening full of emotion, both spellbinding and unforgettable

German : South Town Jazz Festival 2026 Bridget Bazile

Umgeben von einem außergewöhnlichen Quartett und unter der musikalischen Leitung des virtuosen Pianisten Vincent Balse, nimmt Bridget Bazile Sie mit auf eine reiche und vibrierende musikalische Reise, auf der sich Gospel, Blues, Jazz, klassische Musik und Spirituals begegnen

Italiano :

Accompagnata da un quartetto d’eccezione, sotto la direzione musicale del virtuoso pianista Vincent Balse, Bridget Bazile vi condurrà in un viaggio musicale ricco e vibrante, combinando gospel, blues, jazz, musica classica e spirituals in una serata incantata e indimenticabile

Espanol : South Town Jazz Festival 2026 Bridget Bazile

Acompañada por un cuarteto excepcional, bajo la dirección musical del virtuoso pianista Vincent Balse, Bridget Bazile le llevará por un viaje musical rico y vibrante, combinando gospel, blues, jazz, música clásica y espirituales en una velada hechizante e inolvidable

