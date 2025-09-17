South Town Jazz Festival 2026 élèves CHAM Jazz du Collège de Soustons et grands élèves du Département Jazz du Conservatoire des Landes Place des Arènes Soustons

Une soirée placée sous le signe de la transmission, de l’énergie et de l’inventivité !

Les élèves CHAM Jazz du Collège de Soustons et les grands élèves du Département Jazz du Conservatoire des Landes vous proposent un concert où se croisent improvisation, swing, groove et complicité musicale.

Les élèves CHAM Jazz du Collège de Soustons et les grands élèves du Département Jazz du Conservatoire des Landes vous proposent un concert où se croisent improvisation, swing, groove et complicité musicale. Un moment unique pour découvrir la richesse du travail mené en formation, et la passion de jeunes musiciens qui font déjà vibrer le jazz d’hier, d’aujourd’hui… et de demain. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : South Town Jazz Festival 2026 élèves CHAM Jazz du Collège de Soustons et grands élèves du Département Jazz du Conservatoire des Landes

An evening of transmission, energy and inventiveness!

CHAM Jazz students from Collège de Soustons and top students from the Jazz Department of the Conservatoire des Landes present a concert featuring improvisation, swing, groove and musical complicity.

German : South Town Jazz Festival 2026 élèves CHAM Jazz du Collège de Soustons et grands élèves du Département Jazz du Conservatoire des Landes

Ein Abend im Zeichen der Weitergabe, der Energie und des Erfindungsreichtums!

Die CHAM-Jazz-Schüler des Collège de Soustons und die älteren Schüler der Jazzabteilung des Conservatoire des Landes präsentieren Ihnen ein Konzert, in dem Improvisation, Swing, Groove und musikalische Komplizenschaft aufeinandertreffen.

Italiano :

Una serata di trasmissione, energia e inventiva!

Gli studenti CHAM Jazz del Soustons College e i migliori studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio delle Lande vi proporranno un concerto che unisce improvvisazione, swing, groove e complicità musicale.

Espanol : South Town Jazz Festival 2026 élèves CHAM Jazz du Collège de Soustons et grands élèves du Département Jazz du Conservatoire des Landes

¡Una velada de transmisión, energía e inventiva!

Los alumnos de Jazz del CHAM del Soustons College y los mejores alumnos del Departamento de Jazz del Conservatorio de las Landas le ofrecerán un concierto que combina improvisación, swing, groove y complicidad musical.

