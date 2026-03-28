Soutien à Afrik’ en Fête KLR Project + Mboki Sabar + DJ Moussa LaPéniche Chalon-sur-Saône

Soutien à Afrik’ en Fête KLR Project + Mboki Sabar + DJ Moussa

LaPéniche 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

SOUTIEN À AFRIK’ EN FÊTE CONCERT SOLIDAIRE

LaPéniche Placement libre Debout

Cette année encore, LaPéniche s’associe au festival Afrik’ en Fête pour lui apporter son soutien indéfectible. C’est une soirée placée sous le signe du partage et de la découverte, au cours de laquelle l’association vous dévoilera en exclusivité l’affiche et la programmation de la prochaine édition !

AU PROGRAMME

KLR PROJECT

Père et fils réunis autour d’une culture, d’un mouvement, d’une énergie le hip-hop. Leto Punk Poésie, artiste complet aux dix ans d’expérience, partage désormais le micro avec Noah. Entre l’expérience acerbe de l’un et la hargne insolente des rookies de l’autre, le duo déploie des flows précis et une écriture directe. Danseurs, graffeurs et rappeurs, ils incarnent la pluridisciplinarité du mouvement avec un son authentique, loin des dogmes, porté par deux âmes enragées.

MBOKI SABAR

La pulsation du Sénégal débarque au cœur de Chalon. Alliance de quatre musiciens d’exception (Khadim, Ibrahim, Sengane & Samba), Mboki Sabar façonne une musique puissante et irrésistiblement dansante. Porté par l’énergie brute des sabars et des voix entrelacées, le groupe transmet une tradition vibrante. Une célébration où chaque battement raconte une histoire.

DJ MOUSSA

Aux platines depuis 2003, DJ Moussa clôture la soirée avec ses sets éclectiques. Sa botte secrète ? Mêler une sélection sonore explosive à des chorégraphies entraînantes, car il est aussi danseur et chorégraphe. .

LaPéniche 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : Soutien à Afrik’ en Fête KLR Project + Mboki Sabar + DJ Moussa

L’événement Soutien à Afrik’ en Fête KLR Project + Mboki Sabar + DJ Moussa Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)