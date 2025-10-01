Soutien à la parentalité Maison de quartier des Confluences Nantes

Soutien à la parentalité Maison de quartier des Confluences Nantes mercredi 1 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 09:30 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit, inscription conseillée, dans la limite des places disponibles Adulte

Comment gérer les émotions des enfants selon approche « parler écouter » par Sophie Brengard

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr