Soutien à l’événement Watizat Caserne Mellinet/La Générale Nantes
Soutien à l’événement Watizat Caserne Mellinet/La Générale Nantes samedi 28 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 14:00 –
Gratuit : non Entrée et repas à prix libre
Soirée de soutien en faveur de Watizat et de l’Autre Cantine.Stands d’assos et photos, friperie et sérigraphie et sound-system par le collectif nantais Mango Loco.Entrée et repas à prix libre
Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Caserne Mellinet/La Générale et trouvez le meilleur itinéraire