Soutien à l’événement Watizat Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 14:00 –

Gratuit : non Entrée et repas à prix libre

Soirée de soutien en faveur de Watizat et de l’Autre Cantine.Stands d’assos et photos, friperie et sérigraphie et sound-system par le collectif nantais Mango Loco.Entrée et repas à prix libre

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



