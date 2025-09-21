Souvenez-vous, c’était hier Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Souvenez-vous, c’était hier Muséum d’Histoire Naturelle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Un décor « pêle-mêle », un tout petit bout d’hommage rendu à l’activité du Muséum !Samedi 20 septembre de 10h à 22h et dimanche 21 septembre de 10h à 18h.Exposition réalisée à l’occasion des 150 ans du bâtiment du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr