Souvenez-vous, c’était hier Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Souvenez-vous, c’était hier 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un décor « pêle-mêle », un tout petit bout d’hommage rendu à l’activité du Muséum !

Samedi 20 septembre de 10h à 22h et dimanche 21 septembre de 10h à 18h.

Exposition réalisée à l’occasion des 150 ans du bâtiment du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Muséum de la métropole de Nantes