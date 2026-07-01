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SOUVENIRS · Concert en famille · Claire et Antho et solistes GECA, Théâtre de Carouge, Carouge

dimanche 13 décembre 2026 · Théâtre de Carouge · Carouge

SOUVENIRS · Concert en famille · Claire et Antho et solistes GECA, Théâtre de Carouge, Carouge

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Théâtre de Carouge
Adresse
Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE
Ville
1227 Carouge
Tarif
De 10.- CHF à 25.- CHF

SOUVENIRS · Concert en famille · Claire et Antho et solistes GECA Dimanche 13 décembre, 11h00, 15h00 Théâtre de Carouge

De 10.- CHF à 25.- CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-13T15:00:00+01:00 – 2026-12-13T16:00:00+01:00

CONCERT EN FAMILLE – SOUVENIRS

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2026 · 11H ET 15H

· Claire et Antho théâtre d’ombres, danse et vidéo
· Solistes du Geneva Camerata

Imaginé par les fabuleux artistes multidisciplinaires Claire et Antho, ce spectacle invite petit·e·s et grand·e·s à plonger dans un monde féérique alliant musique, théâtre d’ombres, danse et vidéo. À la croisée de nombreux univers, deux corps racontent sans mots ce qui nous relie : les traces, les rêves et les émotions qui traversent le temps. Une expérience pleine de douceur et d’émerveillement, à partager en famille.

La séance de 11h s’inscrit dans le cadre des sorties culturelles Relax.

Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge 1227 Genève +41 22 343 25 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.genevacamerata.com/fr/concerts/souvenirs »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-carouge/
Musique, théâtre d’ombres, danse et vidéo… SOUVENIRS est un spectacle qui invite petit·e·s et grand·e·s à plonger dans un monde féérique imaginé par le fabuleux duo Claire et Antho !

©CaglaYazicia

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