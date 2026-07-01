SOUVENIRS · Concert en famille · Claire et Antho et solistes GECA, Théâtre de Carouge, Carouge

Informations pratiques

SOUVENIRS · Concert en famille · Claire et Antho et solistes GECA Dimanche 13 décembre, 11h00, 15h00 Théâtre de Carouge

De 10.- CHF à 25.- CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T11:00:00+01:00 – 2026-12-13T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-13T15:00:00+01:00 – 2026-12-13T16:00:00+01:00

CONCERT EN FAMILLE – SOUVENIRS

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2026 · 11H ET 15H

· Claire et Antho théâtre d’ombres, danse et vidéo

· Solistes du Geneva Camerata

Imaginé par les fabuleux artistes multidisciplinaires Claire et Antho, ce spectacle invite petit·e·s et grand·e·s à plonger dans un monde féérique alliant musique, théâtre d’ombres, danse et vidéo. À la croisée de nombreux univers, deux corps racontent sans mots ce qui nous relie : les traces, les rêves et les émotions qui traversent le temps. Une expérience pleine de douceur et d’émerveillement, à partager en famille.

La séance de 11h s’inscrit dans le cadre des sorties culturelles Relax.

Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge 1227 Genève +41 22 343 25 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.genevacamerata.com/fr/concerts/souvenirs »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-carouge/

Musique, théâtre d’ombres, danse et vidéo… SOUVENIRS est un spectacle qui invite petit·e·s et grand·e·s à plonger dans un monde féérique imaginé par le fabuleux duo Claire et Antho !

©CaglaYazicia