Souvenirs d’avenir Galerie d’exposition du Pôle Culturel Allauch

Souvenirs d’avenir

Du 22/11/2025 au 29/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h. Les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 18h. Galerie d’exposition du Pôle Culturel Galerie d’exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

L’exposition Souvenirs d’avenir, proposée par la Ville d’Allauch à la Galerie de l’Usine Électrique, présente plus de 100 photographies de Jean-Marie Périer…

…des plus emblématiques aux plus insolites, immortalisant Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Françoise Hardy, Sylvie Vartan ou encore les Rolling Stones, les Beatles et tous les artistes yéyé passés devant l’objectif du photographe du célèbre magazine Salut les copains.



En noir et blanc ou en couleurs éclatantes, elles racontent une époque où tout semblait possible, où l’avenir se chantait au rythme des refrains qu’on fredonne encore. Avec son regard complice, Jean-Marie Périer nous entraine dans un monde où les idoles ont vingt ans, où l’insouciance éclaire chaque regard, où chaque cliché résonne comme une note de musique.

Souvent ami des jeunes chanteurs des sixties de la scène française et internationale, il a su fixer sur la pellicule avec tendresse et poésie des moments rares, intimes ou insolites. Des rues de Londres au plateau de Salut les Copains, des campagnes françaises aux coulisses d’une Amérique fantasmée, l’objectif de Jean-Marie Périer a saisi l’essence même d’une génération dont il a pleinement participé à façonner l’imaginaire.



Dédicace des ouvrages de Jean-Marie Périer le samedi 22 novembre de 11h à 12h30



Boutique éphémère vintage vente d’ouvrages des années 50 à 80

Samedi 29 novembre

Samedi 13 et dimanche 14 décembre à l’occasion du Marché de Noël

Samedis 10 janvier, 21 février et 28 mars 2026





Galerie de l’Usine Électrique ALLAUCH

Du 22 novembre 2025 au 29 mars 2026

ENTREE LIBRE de 10h à 18h en semaine, de 10h à 12h et de 14h à 18h le week-end sauf lundis et jours fériés

Pôle Culturel de l’Usine Électrique, 164 avenue du Général De Gaulle, Allauch

04 91 10 49 00 galerie@allauch.com www.allauch.com .

