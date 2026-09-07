SOUVENIRS DE DUCASSES, TERTOUS À L’DUCASSE !, mairie 62690 SAVY-BERLETTE, Savy-Berlette
dimanche 20 septembre 2026 · mairie 62690 SAVY-BERLETTE · Savy-Berlette
Informations pratiques
SOUVENIRS DE DUCASSES, TERTOUS À L’DUCASSE ! Dimanche 20 septembre, 11h00 mairie 62690 SAVY-BERLETTE Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Se replonger dans les souvenirs des ducasses savynoises, de génération en génération, jusqu’aux années 70 : musique, jeux anciens, manèges, expostion…
mairie 62690 SAVY-BERLETTE 30 rue des manoirs 62690 SAVY-BERLETTE Savy-Berlette 62690 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Se replonger dans les souvenirs des ducasses savynoises, de génération en génération, jusqu’aux années 70 : musique, jeux anciens, manèges, expostion…