Souvenirs de Fives par la compagnie Sang Fauve – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Massenet · Lille
Informations pratiques
Souvenirs de Fives par la compagnie Sang Fauve – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 14h30 Théâtre Massenet Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Souvenirs glanés à écouter
Nous habitons des lieux, et eux aussi nous habitent.
Clara Benoit-Casanova vous partage les souvenirs sensibles et intimes de fivois.e.s, interrogé.e.s sur leur mémoire liée aux lieux qui peuplent leur quotidien
Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com
Souvenirs glanés à écouter
© Compagnie Sang Fauve
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