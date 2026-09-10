Souvenirs de Fives par la compagnie Sang Fauve – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Souvenirs de Fives par la compagnie Sang Fauve – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 14h30 Théâtre Massenet Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Souvenirs glanés à écouter

Nous habitons des lieux, et eux aussi nous habitent.

Clara Benoit-Casanova vous partage les souvenirs sensibles et intimes de fivois.e.s, interrogé.e.s sur leur mémoire liée aux lieux qui peuplent leur quotidien

Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com

Souvenirs glanés à écouter

© Compagnie Sang Fauve