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Souvenirs de Fives par la compagnie Sang Fauve – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Massenet · Lille

Souvenirs de Fives par la compagnie Sang Fauve – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Massenet
Adresse
4 rue Massenet 59800 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord

Souvenirs de Fives par la compagnie Sang Fauve – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 14h30 Théâtre Massenet Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Souvenirs glanés à écouter
Nous habitons des lieux, et eux aussi nous habitent.
Clara Benoit-Casanova vous partage les souvenirs sensibles et intimes de fivois.e.s, interrogé.e.s sur leur mémoire liée aux lieux qui peuplent leur quotidien

Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com
Souvenirs glanés à écouter

© Compagnie Sang Fauve

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