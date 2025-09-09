Souvenirs de Salins au XIXème et XXème siècle Rue de la République Salins-les-Bains

Souvenirs de Salins au XIXème et XXème siècle

Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-09-09 13:00:00

fin : 2025-09-17 18:00:00

2025-09-09 2025-09-10 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-10 2025-10-11

Exposition

Aux bons souvenirs de Salins photos, gravures, cartes postales, plans, etc.

Flânez à travers une exposition inédite à la recherche des mystères de la cité thermale !

Voyage dans le temps et dépaysement garantis !

Dans le cadre de la manifestation Patrimoines Écrits en Bourgogne Franche-Comté. .

Rue de la République Médiathèque Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

