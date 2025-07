SOUVENIRS DE SALTIMBANQUES Langogne

Langogne Lozère

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

2025-11-14 20:30:00

2025-11-14

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube “Tout le bonheur du monde” et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia, dont ils sont les deux chanteurs.

Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils invitent les spectateurs à se plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure.

Qu’ils soient fans de Sinsémilia ou non, les spectateurs embarquent pour un spectacle chaleureux dont on sort incontestablement avec le sourire. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie festivallier48@gmail.com

English :

These two have been touring the stages and festivals of France for 30 years, enjoying the huge success of their hit ?Tout le bonheur du monde? and living 1000 adventures with Sinsémilia, of which they are both singers.

In this unclassifiable and atypical musical show, they invite the audience to immerse themselves with them in the often funny and sometimes moving memories of their crazy adventure.

German :

Die beiden haben 30 Jahre lang die Bühnen und Festivals in Frankreich unsicher gemacht, den Riesenhit « Tout le bonheur du monde » gefeiert und 1000 Abenteuer mit Sinsémilia erlebt, deren zwei Sänger sie sind.

In diesem unklassifizierbaren und atypischen Musical laden sie die Zuschauer ein, mit ihnen in die oft lustigen und manchmal rührenden Erinnerungen an ihre verrückten Abenteuer einzutauchen.

Italiano :

I due hanno calcato i palcoscenici e i festival francesi per 30 anni, godendo del grande successo della hit « Tout le bonheur du monde » e vivendo 1000 avventure con Sinsémilia, di cui sono entrambi cantanti.

In questo spettacolo musicale atipico e inclassificabile, invitano il pubblico a unirsi a loro nei ricordi, spesso divertenti e talvolta commoventi, della loro folle avventura.

Espanol :

Estos dos artistas llevan 30 años recorriendo los escenarios y festivales de Francia, disfrutando del enorme éxito de « Tout le bonheur du monde » y viviendo 1000 aventuras con Sinsémilia, de la que ambos son cantantes.

En este espectáculo musical inclasificable y atípico, invitan al público a acompañarles en los recuerdos, a menudo divertidos y a veces conmovedores, de su loca aventura.

