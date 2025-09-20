« Souvenirs & Délices » à Maison La Mauny avec An Tjè Coco Habitation La Mauny Rivière-Pilote

« Souvenirs & Délices » à Maison La Mauny avec An Tjè Coco Habitation La Mauny Rivière-Pilote samedi 20 septembre 2025.

« Souvenirs & Délices » à Maison La Mauny avec An Tjè Coco Samedi 20 septembre, 15h00 Habitation La Mauny

Tarif : 15€ par personne. Réservé aux plus de 18 ans. Réservation sur Bizouk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Au milieu de la part des Anges, notre Maître de chai, Daniel BAUDIN, et la fondatrice d’An Tjè Coco, Coralie ARNAUD, vous accueillent pour un moment gourmand, entre dégustation de rhums vieux et pépites aux saveurs de douceurs d’après-midi…

L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Habitation La Mauny D8, Habitation La Mauny Rivière-Pilote 97211 Martinique 0596 62 18 79 https://www.maisonlamauny.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/souvenirs-et-delices/108181 »}] Présence de parking

Au milieu de la part des Anges, notre Maître de chai, Daniel BAUDIN, et la fondatrice d’An Tjè Coco, Coralie ARNAUD, vous accueillent pour un moment gourmand, entre dégustation de rhums vieux et aux …

Jordan BEAL