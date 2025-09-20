Souvenirs des halles. Mémoires gourmandes RUE SAINT MATHURIN Laval

Gratuit ; jauge limitée à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dans un studio créé en 1981 par la Ville de Laval, venez appréhender l’évolution des techniques de tournage et découvrir, au cours d’une projection privée, quelques trésors audiovisuels rappelant l’ambiance qui régnait dans les anciennes halles de la ville.

RUE SAINT MATHURIN LAVAL Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Ville de Laval