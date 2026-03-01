Souvenirs d’un petit bout du monde spectacle théâtral et musical Atelier d’Art Domestique Hauts de Bienne
Souvenirs d’un petit bout du monde spectacle théâtral et musical Atelier d’Art Domestique Hauts de Bienne samedi 21 mars 2026.
Souvenirs d’un petit bout du monde spectacle théâtral et musical
Atelier d’Art Domestique 116 Rue de la République Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
L’Atelier d’Art Domestique accueille un duo féminin, Lola Romand et Jeanne Chaucheyras, du collectif Lakhesis.
À travers leur spectacle Souvenirs d’un petit bout du monde , plongez dans les souvenirs de Moréziens qu’elles sont venues interroger en novembre dernier. Chacune à leur façon, Lola avec le texte et le jeu, et Jeanne avec la musique, elles restituent les images d’antan de la cité lunetière…
Réservation obligatoire (nombre de places limité) .
Atelier d’Art Domestique 116 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 05 34 06 baladesetballades@gmail.com
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English : Souvenirs d’un petit bout du monde spectacle théâtral et musical
L’événement Souvenirs d’un petit bout du monde spectacle théâtral et musical Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE