Souvenirs d’un village, un village idéal Bibliothèque municipale Rustenhart

Souvenirs d'un village, un village idéal Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Haut-Rhin

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Dans le cadre de l’évènement « Biblis en Folie » organisé par le Ministère de la Culture, La bibliothèque de Rustenhart vous propose de participer à un moment convivial, autour du thème : « Souvenirs d’un village, un village idéal »

Libérez votre imaginaire, jouez avec les mots et venez raconter, inventer et écrire sans correction ni jugement autour de petites douceurs et de boissons.

Ouvert à tous, sur inscription.

Bibliothèque municipale 3b rue de l'Eglise 68740 Rustenhart Rustenhart 68740 Haut-Rhin Grand Est 0645908622 http://rustenhart.bibenligne.fr bibliotheque.rustenhart@gmail.com

