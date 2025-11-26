Souvenirs d’une réminiscence | Atelier Fondation d’Entreprise Martell Cognac
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
2025-11-26
Imaginez l’histoire d’une espèce végétale fictive ou disparue avec Alexis Foiny et Margaux Le Paih Guérin.
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 33 51
English :
Imagine the story of a fictitious or extinct plant species with Alexis Foiny and Margaux Le Paih Guérin.
German :
Stellen Sie sich mit Alexis Foiny und Margaux Le Paih Guérin die Geschichte einer fiktiven oder ausgestorbenen Pflanzenart vor.
Italiano :
Immaginate la storia di una specie vegetale immaginaria o estinta con Alexis Foiny e Margaux Le Paih Guérin.
Espanol :
Imagine la historia de una especie vegetal ficticia o extinguida con Alexis Foiny y Margaux Le Paih Guérin.
