Souvenirs Flous – Exposition interactive de Lou-Anne Thomas, Les Ateliers de la Ville en Bois, Nantes

Souvenirs Flous – Exposition interactive de Lou-Anne Thomas 13 – 17 mai Les Ateliers de la Ville en Bois Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Souvenirs flous est une exposition interactive qui questionne la place du souvenir face à l’abondance d’images. À travers une expérience visuelle et sensorielle, cette exposition invite le visiteur à explorer comment les souvenirs se construisent, se transforment et se perdent dans un flux constant d’images. Entre photographies, vidéos et dispositifs interactifs, chaque installation propose de réfléchir à notre rapport à la mémoire, à l’accumulation d’images et à la manière dont elles façonnent nos expériences personnelles.

Lou-Anne Thomas est directrice artistique et designer graphique en dernière année d’études. Son travail interroge notre relation aux images et à la mémoire à l’ère numérique. À travers des dispositifs éditoriaux et des installations, elle explore la manière dont l’accumulation de photographies transforme nos souvenirs, notamment ceux liés au voyage.

Vernissage mercredi 13 mai 2026 de 18h à 22h

Exposition du 14 au 17 mai 2026 de 10h à 19h

Les Ateliers de la Ville en Bois 21 rue de la Ville en Bois, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Souvenirs flous est une exposition interactive qui questionne la place du souvenir face à l’abondance d’images. exposition interactif