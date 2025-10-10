Souvenirs oublieux Ockeghem & les derniers feux de l’amour au Moyen-Âge Festival de Lanvellec Trégrom

Église Saint-Brandan Trégrom Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-10 20:30:00

Les musiciens de l’ensemble Apotropaïk convoquent Binchois, Ockeghem et Dufay, les plus illustres compositeurs franco-flamands du XVe siècle, pour décliner le thème de l’amour. Rondeaux, virelais et ballades sont interprétés avec beaucoup de fraîcheur et de passion par les quatre interprètes, tous formés au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Ces œuvres, malgré les presque six cents ans qui nous séparent d’elles, apparaissent encore aujourd’hui très accessibles, offrant des mélodies reconnaissables entre toutes à la beauté intemporelle. .

Église Saint-Brandan Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72

