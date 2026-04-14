Souvenirs, Rocher de Palmer, Cenon

Souvenirs Jeudi 21 mai, 09h30 Rocher de Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T10:30:00+02:00

Dans le cadre d’un échange européen coordonné par Le LABA en partenariat avec le Lycée des Métiers La Morlette, Prälat-Diehl-Schule (Allemagne), ALCA, la Villa Valmont et La Région Nouvelle-Aquitaine. Ce projet est financé par le programme Erasmus+ jeunesse et sport.

Les jeunes ont participé à une résidence d’écriture animé par la poète Ernis, autour du thème du souvenir.

À travers l’écriture poétique, les jeunes ont été invités à explorer leurs souvenirs personnels, les traces du passé et les émotions qui les accompagnent, tout en croisant les regards et les sensibilités entre jeunes français et allemands.

Lors du Nouveau Festival des Lycéens, les jeunes proposeront une lecture à haute voix de leurs poèmes, accompagnée d’une exposition d’affiches présentant leurs créations poétiques réalisées durant l’atelier.

Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Invités à explorer leurs souvenirs personnels, les traces du passé et les émotions qui les accompagnent des jeunes français et allemands présenteront leurs créations poétiques Jeunesse Souvenirs

Séval Mejjouti / Lycée La Morlette