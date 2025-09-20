Souvenirs, souvenirs… Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Qui n’a pas un souvenir à partager à propos du Muséum d’hier et d’aujourd’hui ? Un objet phare, une anecdote, un moment inoubliable passé en famille… Le Labo des savoirs, radio associative, vous tendra la perche et vous proposera de déposer votre souvenir sous forme d’une mini interview.

Ces paroles récoltées feront l’objet, avec votre accord, d’une diffusion sur les ondes du Labo des savoirs.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]

