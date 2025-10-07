Souvenirs suspendus | Atelier de création MPAA/Breguet Paris
L’ATELIER
À l’occasion de la création du spectacle Screaming – Ricordi vaganti,
la chorégraphe Serena Malacco propose un cycle d’ateliers accessibles à
tous·tes, en écho direct aux thématiques de la pièce : mémoire,
identité, singularité.
Au fil des séances, chaque participant·e
sera invité·e à plonger dans ses propres souvenirs pour créer un solo
chorégraphique personnel, accompagné par la chorégraphe. Sa méthode de
transmission, développée au fil des années, s’appuie sur des pratiques
corporelles favorisant l’aisance physique et mentale. À travers des
exercices de détente, de conscience du corps et de libération
expressive, elle guide chacun·e vers la découverte de ressources
physiques insoupçonnées, pour permettre à la créativité de s’exprimer
pleinement.
L’approche pédagogique de Serena Malacco place la
personnalité et les qualités de chaque individu au centre du processus
artistique et créatif. Il ne s’agit pas de reproduire une forme donnée,
mais de faire émerger une parole corporelle intime, singulière et
sensible.
Les dernières séances seront consacrées à
l’enregistrement des solos par le photographe et vidéaste Attilio
Marasco. Ces captations donneront naissance à une vidéo-installation,
présentée dans le hall de la MPAA/Saint-Germain, en amont de la première
du spectacle, le 28 janvier 2026.
Le spectacle Screaming – Ricordi vaganti ouvrira l’édition 2026 du festival Les Remontantes, Sorties d’hiver.
· PLANNING ·
L’atelier aura lieu les mardis du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026 de 19h à 22h.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un bon niveau de danse pour participer.
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Du mardi 07 octobre 2025 au mercredi 28 janvier 2026 :
mardi
de 19h00 à 22h00
payant
De 60 à 80 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
MPAA/Breguet 17/19, rue Breguet 75011 Paris
