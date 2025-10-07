Souvenirs suspendus | Atelier de création MPAA/Breguet Paris

L’ATELIER

À l’occasion de la création du spectacle Screaming – Ricordi vaganti,

la chorégraphe Serena Malacco propose un cycle d’ateliers accessibles à

tous·tes, en écho direct aux thématiques de la pièce : mémoire,

identité, singularité.

Au fil des séances, chaque participant·e

sera invité·e à plonger dans ses propres souvenirs pour créer un solo

chorégraphique personnel, accompagné par la chorégraphe. Sa méthode de

transmission, développée au fil des années, s’appuie sur des pratiques

corporelles favorisant l’aisance physique et mentale. À travers des

exercices de détente, de conscience du corps et de libération

expressive, elle guide chacun·e vers la découverte de ressources

physiques insoupçonnées, pour permettre à la créativité de s’exprimer

pleinement.

L’approche pédagogique de Serena Malacco place la

personnalité et les qualités de chaque individu au centre du processus

artistique et créatif. Il ne s’agit pas de reproduire une forme donnée,

mais de faire émerger une parole corporelle intime, singulière et

sensible.

Les dernières séances seront consacrées à

l’enregistrement des solos par le photographe et vidéaste Attilio

Marasco. Ces captations donneront naissance à une vidéo-installation,

présentée dans le hall de la MPAA/Saint-Germain, en amont de la première

du spectacle, le 28 janvier 2026.

Le spectacle Screaming – Ricordi vaganti ouvrira l’édition 2026 du festival Les Remontantes, Sorties d’hiver.

· PLANNING ·

L’atelier aura lieu les mardis du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026 de 19h à 22h.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un bon niveau de danse pour participer.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Du mardi 07 octobre 2025 au mercredi 28 janvier 2026 :

mardi

de 19h00 à 22h00

payant

De 60 à 80 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

MPAA/Breguet 17/19, rue Breguet 75011 Paris

