Souvent je commence par tomber – Cie MouvemenT(é)s / Aurore Floréancig Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer dimanche 22 mars 2026.

Souvent je commence par tomber – Cie MouvemenT(é)s / Aurore Floréancig Dimanche 22 mars 2026, 10h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarifs D (7€/10€)

Auto-fiction d’une jeune femme qui s’échappe du poids des contingences sociales pour s’accomplir comme danseuse et chorégraphe. Avec humour et rock’n’roll, ce solo révèle la face cachée de la création. Entre discipline, rigueur, doutes et failles, ce spectacle témoigne avec énergie, joie et appétit de vivre de nos peurs, de nos tentatives, ratures et difficultés : ce sont alors ces fragilités et ces efforts qui en forgeant notre chemin deviennent des forces et l’expression de nos singularités.

Chorégraphie et interprétation Aurore Floreancig Textes Jean-Marc Flahaut

Musique originale Laurent Doizelet Scénographie-design d’espace Frédéric Limonet Costumes Aurore Floreancig Lumières Victor Mandin Régie générale Richard Guyot Avec l’aide de la DRAC Hauts-de-France dans le cadre du dispositif danse-auteur 2023 Coproduction Le Trait d’Union scène de territoire Glisy-Longueau / MAC de Sallaumines Avec le soutien du BCMO Calais, de la Ligue d’Enseignement du Pas de Calais, de la Médiathèque de Bonningues Les Calais et du théâtre Monsigny de Boulogne-sur-Mer Accueil studio Conservatoire de Boulogne-sur-Mer

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

DANSE // Temps fort Les Bonnes Ondes