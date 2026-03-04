Souvent l’hiver se mutine, Le cinéma de la Cité, Angoulême
Souvent l’hiver se mutine Mardi 24 mars, 20h30 Le cinéma de la Cité Charente
Séance CaseDoc en présence du réalisateur Benoit Perraud
Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
À travers un trésor d'archives rares, Souvent l'hiver se mutine nous immerge dans la vie paysanne du Poitou au XXe siècle — ses gestes, ses luttes, ses rituels.