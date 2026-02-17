Souviens-toi d’Elie Théo Théâtre PARIS

Jimmy a 27 ans. C’est le grand départ ; il quitte le foyer familial de sa mère célibataire et part s’installer avec sa fiancée Adèle. Pour l’aider à déménager, Jimmy a fait appelà son ami Maxence (de 30 ans son ainé) et dont Victoria (la mère de Jimmy) voit d’un mauvais oeil leur relation amicale.

Lors de ce déménagement mouvementé, Victoria va découvrir avec stupeur que son fils a offert son Doudou d’enfant à Maxence; ce qui va susciter sa colère et l’obliger à révéler l’histoire de cet objet, si particulier, qu’elle lui avait cachée…

AUTEUR

Olivier Lusse Mourier

COMPAGNIE

Compagnie Le Manteau d’Arlequin

MISE EN SCÈNE

Olivier Lusse Mourier

ARTISTES

Maurine Dubus, Antoine Gatignol, Olivier Lusse Mourier, Elia Perche, Elisa Prévand Cohen, Thomas Priscoglio

DATES ; voir sur le site du Théo Théâtre

Qu’est-ce qu’un doudou d’enfant peut cacher comme secret ?

Du dimanche 15 mars 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Date(s) :

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://theotheatre.com/programmation/souviens-toi-delie +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



