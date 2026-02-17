Souviens-toi d’Elie Théo Théâtre PARIS
Souviens-toi d’Elie Théo Théâtre PARIS dimanche 15 mars 2026.
Jimmy a 27 ans. C’est le grand départ ; il quitte le foyer familial de sa mère célibataire et part s’installer avec sa fiancée Adèle. Pour l’aider à déménager, Jimmy a fait appelà son ami Maxence (de 30 ans son ainé) et dont Victoria (la mère de Jimmy) voit d’un mauvais oeil leur relation amicale.
Lors de ce déménagement mouvementé, Victoria va découvrir avec stupeur que son fils a offert son Doudou d’enfant à Maxence; ce qui va susciter sa colère et l’obliger à révéler l’histoire de cet objet, si particulier, qu’elle lui avait cachée…
AUTEUR
Olivier Lusse Mourier
COMPAGNIE
Compagnie Le Manteau d’Arlequin
MISE EN SCÈNE
Olivier Lusse Mourier
ARTISTES
Maurine Dubus, Antoine Gatignol, Olivier Lusse Mourier, Elia Perche, Elisa Prévand Cohen, Thomas Priscoglio
Qu’est-ce qu’un doudou d’enfant peut cacher comme secret ?
Du dimanche 15 mars 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS
https://theotheatre.com/programmation/souviens-toi-delie +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
