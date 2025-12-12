SOUVIENS TOI SI TU PEUX – COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

SOUVIENS TOI SI TU PEUX Début : 2026-02-08 à 17:30. Tarif : – euros.

Je mets ci dessous le pitche que nous avons également retravaillé : Si vous perdiez la mémoire, seriez-vous encore vous-même ? Julien monte sur scène… et oublie tout. Son texte ? Parti. Le rôle ? Disparu. Sa vie ? Effacée. Et en plus son inconscient : Jean Marc, décide de s’inviter au spectacle. Guidé par ce double loufoque qui enchaîne blagues et vérités qui dérangent, Julien se lance dans une odyssée absurde à travers ses propres souvenirs. Confinement, souvenirs flous, amours contrariés, rêves de gloire, désir de richesse, Julien revisite sa vie comme on zapperait avec une télécommande. Le public devient complice, parfois sauveur, entraîné dans un délire où la frontière entre réalité et fiction s’efface. Julien réussira-t-il à devenir celui qu’il veut ? Un voyage drôle, déjanté, interactif, original, parfois tendre où l’on n’oublie jamais de rire de tout : du théâtre, des clichés, du couple et de nous même. Le bonheur n’est peut être qu’à portée de souvenirs… Encore faut-il s’en rappeler ! Une comédie originale, dynamique et moderne !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31