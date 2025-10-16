Soviet Suprem Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

Soviet Suprem Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu jeudi 16 octobre 2025.

Soviet Suprem

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 00:00:00

2025-10-16

Entre culture « wok », hip-hop en ping-pong et course au désarmement, Soviet Suprem invite l’humanité à les rejoindre sous leur bannière faucillée pour que les lendemains chantent et dansent à nouveau

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr

English :

Between « wok » culture, ping-pong hip-hop and the disarmament race, Soviet Suprem invites humanity to join them under their sickle banner so that tomorrow can sing and dance again

German :

Zwischen « Wok »-Kultur, Ping-Pong-Hip-Hop und Abrüstungswettlauf lädt Soviet Suprem die Menschheit dazu ein, sich ihnen unter ihrem sichelförmigen Banner anzuschließen, damit die Zukunft wieder singt und tanzt

Italiano :

Tra cultura wok, ping-pong hip-hop e corsa al disarmo, i Soviet Suprem invitano l’umanità a unirsi a loro sotto la bandiera della falce, affinché il domani possa tornare a cantare e a ballare

Espanol :

Entre la cultura del wok, el ping-pong hip-hop y la carrera por el desarme, Soviet Suprem invita a la humanidad a unirse a ellos bajo su estandarte de la hoz para que el mañana pueda volver a cantar y bailar

