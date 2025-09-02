SOVIET SUPREM Carré Sam Boulogne-sur-Mer

SOVIET SUPREM Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 19 février 2026.

SOVIET SUPREM Jeudi 19 février 2026, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Plein 12€ – Réduit 10€ – Carte SAM 8€ – Bar & petite restauration sur place – Debout – A partir de 10 ans

Début : 2026-02-19T20:30:00 – 2026-02-19T23:00:00

Fin : 2026-02-19T20:30:00 – 2026-02-19T23:00:00

Après plus de 6 ans d’absence le Soviet est de retour avec Made In China, le grand disque rose, désormais remplaçant du petit livre rouge de Mao !

Plus déterminés que jamais, gonflés à bloc, entre culture wok, ping-pong et course au désarmement, le groupe prône la révolution musicale et les lendemains qui chantent et dansent à nouveau.

Plus qu’un concert, Soviet en live, c’est une véritable démonstration de force. Camarades, voilà un show à ne pas manquer !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

MUSIQUES ACTUELLES // ROCK FESTIF ENGAGE + 1ère partie