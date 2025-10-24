SOVIET SUPREM – CCM JOHN LENNON Limoges

SOVIET SUPREM Début : 2026-03-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour fêter ses 10 ans de Révolution du dancefloor; le Soviet Suprem repart en campagne avec un nouvel EP qu’il défendra sur scène, une bataille de plus pour franchir le mur du son et faire raisonner leur grande Internationale. A l’heure où les nations se replient sur elles même, où la petite ritournelle des« Fashion Fachos » gagne peu à peu toutes les arcanes du pouvoir, John Lénine et Sylvester Staline reviennent aux fondamentaux : casser les barrières en revisitant la sono mondiale, de Vladiwoodstock à Bogota pour célébrer le genre humain… Face à la lutte des clash, au nouveau désordre planétaire et en attendant les lendemains qui chantent, le Soviet continue de réunir les chœurs en canon et invite tous les peuples du globe à entonner leurs nouveaux airs pacifiques.Leurs grands concerts-meeting se tiendront sur toutes les scènes du Francistan, mêlant hip hop, chanson, électro, instruments acoustiques, injonctions à la danse et grands procès pour les récalcitrants.Le combat pour la révolution du dancefloor continue…La République, c’est nous : Vive le SOVIET SUPREM !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CCM JOHN LENNON 41 rue de Feytiat 87000 Limoges 87