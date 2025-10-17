SOVIET SUPREM – LE FIL St Etienne

SOVIET SUPREM – LE FIL St Etienne vendredi 17 octobre 2025.

SOVIET SUPREM Début : 2025-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Découvrez Soviet Suprem, le groupe qui a sorti l’artillerie lourde pour envahir le danceflour et sabrer le champagne à coups de faucille.Après avoir revisité la sono mondiale au travers de l’œil de Moscou et pris le contrepied de la world music anglosaxone puis s’être tourné vers l’électro-minimal teinté de choeurs de l’armée rouge, Soviet a pris le train de l’orient extrême et est de retour avec un 3ème opus résolument rap et tourné vers l’Asie.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42