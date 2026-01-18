Soviet Suprem centre culturel Limoges

Soviet Suprem

centre culturel 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Pour fêter dix ans de révolution du dancefloor, Soviet Suprem reprend la route avec un nouvel EP qu’il défend sur scène comme un manifeste festif et engagé. Toujours menés par John Lénine et Sylvester Staline, le collectif revient à ses fondamentaux faire tomber les frontières en mêlant les sonorités du monde entier, de Vladiwoodstock à Bogota, et célébrer l’unité du genre humain par la musique.

Dans un contexte de replis identitaires et de tensions globales, Soviet Suprem oppose la danse, l’ironie et le métissage culturel. Leurs concerts-meetings, véritables célébrations populaires, mêlent hip-hop, électro, chanson, instruments acoustiques et appels irrésistibles à la fête collective. Une invitation à chanter ensemble, à partager et à croire encore aux lendemains qui dansent. La révolution du dancefloor continue. Vive le Soviet Suprem ! .

centre culturel 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soviet Suprem

L’événement Soviet Suprem Limoges a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Limoges Métropole