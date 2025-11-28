Soy acoustic Duo Bar La Caravelle Marseille 2e Arrondissement
Soy acoustic Duo Bar La Caravelle Marseille 2e Arrondissement vendredi 28 novembre 2025.
Soy acoustic Duo
Vendredi 28 novembre 2025 de 20h30 à 23h30. Bar La Caravelle 34 quai du port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 23:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Concert de tubes pop !
Concert de tubes pop !
Une voix envoûtante et dynamique accompagnée à la guitare pour arranger les grands classiques de la pop-rock et en garder l’essentiel l’émotion. Avec Sylvie au chant et Yves à la guitare .
Bar La Caravelle 34 quai du port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro
English :
Concert of pop hits!
German :
Konzert mit Pop-Hits!
Italiano :
Concerto di successi pop!
Espanol :
Concierto de éxitos pop
L’événement Soy acoustic Duo Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille