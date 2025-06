Soyaux Fou d’Humour Angie Degrolard « Je Repp » Salle des Fêtes Gond-Pontouvre 7 novembre 2025 20:30

Charente

Soyaux Fou d’Humour Angie Degrolard « Je Repp » Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Jeune humoriste, Angie reprend à son compte l’humour de la bafouille propulsé sur scène par l’humoriste Pierre Repp dans les années 60. C’est avec son talent, son énergie et sa modernité qu’Angie attaque sur tous les thèmes de société et du quotidien.

Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de ville

Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

English :

As a young comedian, Angie has taken up the slapstick style of humor first brought to the stage by comedian Pierre Repp in the 60s. With her talent, energy and modernity, Angie attacks all the themes of society and everyday life.

German :

Angie ist eine junge Komikerin, die den Humor der « Bafouille », den der Komiker Pierre Repp in den 60er Jahren auf die Bühne gebracht hat, wieder aufgreift. Mit ihrem Talent, ihrer Energie und ihrer Modernität greift Angie alle Themen der Gesellschaft und des Alltags an.

Italiano :

Giovane comica, Angie ha ripreso lo stile umoristico slapstick sperimentato da Pierre Repp negli anni Sessanta. Con il suo talento, la sua energia e la sua modernità, Angie attacca tutti i temi della società e della vita quotidiana.

Espanol :

Como joven cómica, Angie ha retomado el estilo de humor slapstick iniciado por Pierre Repp en los años sesenta. Con su talento, energía y modernidad, Angie ataca todos los temas de la sociedad y la vida cotidiana.

