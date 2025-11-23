Soyaux Fou d’Humour La Compagnie Okidok Slips Inside Espace Henri Matisse Soyaux

Soyaux Fou d’Humour La Compagnie Okidok Slips Inside

Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le duo belge Okidok revient avec un concentré d’absurde, de finesse et de muscles bien huilés pour un spectacle hilarant. Dans Slips Inside , deux faux athlètes bodybuildés revisitent le monde de la virilité avec une élégance toute clownesque.

Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

English :

Belgian duo Okidok are back with a hilarious blend of absurdity, finesse and well-oiled muscles. In Slips Inside , two fake body-built athletes revisit the world of virility with clownish elegance.

German :

Das belgische Duo Okidok kehrt mit einem Konzentrat aus Absurdität, Finesse und gut geölten Muskeln für eine urkomische Show zurück. In Slips Inside besuchen zwei falsche Bodybuilding-Athleten die Welt der Männlichkeit mit einer clownesken Eleganz.

Italiano :

Il duo belga Okidok torna con un’esilarante miscela di assurdo, finezza e muscoli ben oliati. In Slips Inside , due atleti dal fisico finto rivisitano il mondo della virilità con eleganza clownesca.

Espanol :

El dúo belga Okidok vuelve con una hilarante mezcla de absurdo, delicadeza y músculos bien engrasados. En Slips Inside , dos falsos atletas musculados revisitan el mundo de la virilidad con elegancia payasesca.

