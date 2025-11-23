Soyaux Fou d’Humour La Compagnie Okidok Slips Inside Espace Henri Matisse Soyaux
Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2025-11-23 15:30:00
Le duo belge Okidok revient avec un concentré d’absurde, de finesse et de muscles bien huilés pour un spectacle hilarant. Dans Slips Inside , deux faux athlètes bodybuildés revisitent le monde de la virilité avec une élégance toute clownesque.
Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr
English :
Belgian duo Okidok are back with a hilarious blend of absurdity, finesse and well-oiled muscles. In Slips Inside , two fake body-built athletes revisit the world of virility with clownish elegance.
German :
Das belgische Duo Okidok kehrt mit einem Konzentrat aus Absurdität, Finesse und gut geölten Muskeln für eine urkomische Show zurück. In Slips Inside besuchen zwei falsche Bodybuilding-Athleten die Welt der Männlichkeit mit einer clownesken Eleganz.
Italiano :
Il duo belga Okidok torna con un’esilarante miscela di assurdo, finezza e muscoli ben oliati. In Slips Inside , due atleti dal fisico finto rivisitano il mondo della virilità con eleganza clownesca.
Espanol :
El dúo belga Okidok vuelve con una hilarante mezcla de absurdo, delicadeza y músculos bien engrasados. En Slips Inside , dos falsos atletas musculados revisitan el mundo de la virilidad con elegancia payasesca.
