Soyaux Fou d’Humour -Margaux Prigent & Régis Mailhot Espace Matisse Soyaux

Soyaux Fou d’Humour -Margaux Prigent & Régis Mailhot

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Découvrez l’univers surprenant, singulier, émouvant, drôle et mélodieux de Margaux Prigent dans son spectacle La truculente Castafiore ainsi que l’insolence, la finesse et la lucidité de Régis Mailhot dans son spectacle Les Nouveaux Ridicules .

.

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

English :

Discover the surprising, singular, moving, funny and melodious world of Margaux Prigent in her show La truculente Castafiore , and the insolence, finesse and lucidity of Régis Mailhot in his show Les Nouveaux Ridicules .

German :

Entdecken Sie die überraschende, einzigartige, bewegende, lustige und melodische Welt von Margaux Prigent in ihrer Show La truculente Castafiore sowie die Frechheit, Feinheit und Klarheit von Régis Mailhot in seiner Show Les Nouveaux Ridicules .

Italiano :

Scoprite il mondo sorprendente, singolare, commovente, divertente e melodioso di Margaux Prigent nel suo spettacolo La truculente Castafiore e l’insolenza, la finezza e la lucidità di Régis Mailhot nel suo spettacolo Les Nouveaux Ridicules .

Espanol :

Descubra el mundo sorprendente, singular, conmovedor, divertido y melodioso de Margaux Prigent en su espectáculo La truculenta Castafiore y la insolencia, finura y lucidez de Régis Mailhot en su espectáculo Les Nouveaux Ridicules .

L’événement Soyaux Fou d’Humour -Margaux Prigent & Régis Mailhot Soyaux a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême