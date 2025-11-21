Soyaux Fou d’Humour Pierre Emonot & 8 m² Espace Matisse Soyaux

Soyaux Fou d’Humour Pierre Emonot & 8 m²

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Deux spectacles au programme la satire féroce de notre société, au style délicieusement ironique de Pierre Emonot dans Face au peuple ainsi que la comédie feel good trépidante et décalée Bienvenue en prison du collectif 8m².

.

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

English :

Two shows on the program: Pierre Emonot’s ferocious satire of our society, in a deliciously ironic style, in Face au peuple , and the hectic, offbeat feel-good comedy Bienvenue en prison by the 8m² collective.

German :

Es stehen zwei Aufführungen auf dem Programm: die grimmige Satire unserer Gesellschaft mit dem herrlich ironischen Stil von Pierre Emonot in Face au peuple sowie die rasante und schräge Feelgood-Komödie Bienvenue en prison des Kollektivs 8m².

Italiano :

Due gli spettacoli in programma: la feroce satira di Pierre Emonot sulla nostra società, con uno stile deliziosamente ironico, in Face au peuple , e la commedia frenetica e anticonformista Bienvenue en prison del collettivo 8m².

Espanol :

Dos espectáculos en el programa: la feroz sátira de nuestra sociedad de Pierre Emonot, con su estilo deliciosamente irónico, en Face au peuple , y la comedia trepidante y desenfadada Bienvenue en prison del colectivo 8m².

