Soyaux Fou d’Humour Quentin Vana Tout va bien La Couronne

Tout va bien est un spectacle international et tout public de mime et d’humour visuel comme on en fait peu. Quentin Vana enchante le public et déchaîne l’hilarité avec un spectacle qui vous emporte dans un florilège de situations épiques et cocasses.

English :

Tout va bien is an international, all-audience show of mime and visual humor unlike any other. Quentin Vana enchants audiences and unleashes hilarity with a show that carries you away in an anthology of epic and comical situations.

German :

Tout va bien ist eine internationale Show für alle Zuschauer, die Pantomime und visuellen Humor bietet, wie man ihn nur selten findet. Quentin Vana verzaubert das Publikum und entfesselt die Lachmuskeln mit einer Show, die Sie in ein Sammelsurium von epischen und komischen Situationen entführt.

Italiano :

Tout va bien è uno spettacolo internazionale di mimo e umorismo visivo senza precedenti. Quentin Vana incanta il pubblico e scatena l’ilarità con uno spettacolo che vi porterà sulle montagne russe di situazioni epiche e comiche.

Espanol :

Tout va bien es un espectáculo internacional para todos los públicos de mimo y humor visual sin igual. Quentin Vana cautiva al público y desata la hilaridad con un espectáculo que te lleva a una montaña rusa de situaciones épicas y cómicas.

