Soyaux Fou d’Humour Soirée des révélations Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Soyaux Fou d’Humour Soirée des révélations

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Début : 2025-11-15 20:30:00

2025-11-15

A l’occasion de la soirée des révélations du Festival Soyaux fou d’humour , quatre humoristes vont se produire sur la scène ruelloise. Vous découvrirez les univers d’Amaïa, Coralie Mori, Hermann Meva et Hugo Pécheur.

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

English :

For the Soyaux fou d?humour Festival’s revelations evening, four comedians will perform on the Ruello stage. Discover the worlds of Amaïa, Coralie Mori, Hermann Meva and Hugo Pécheur.

German :

Anlässlich des Abends der Enthüllungen des Festivals Soyaux fou d’humour werden vier Humoristen auf der Bühne von Ruella auftreten. Sie werden die Welten von Amaïa, Coralie Mori, Hermann Meva und Hugo Pécheur kennenlernen.

Italiano :

Quattro comici saliranno sul palco di Ruello per la serata di rivelazione del festival Soyaux fou d’humour . Scoprite i mondi di Amaïa, Coralie Mori, Hermann Meva e Hugo Pécheur.

Espanol :

Cuatro cómicos se suben al escenario de Ruello para la velada revelación del festival Soyaux fou d’humour . Descubra el universo de Amaïa, Coralie Mori, Hermann Meva y Hugo Pécheur.

