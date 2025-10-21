Soyeux Japon exosition de Kimonos Atelier Galerie Laurence Bernard Audierne

Soyeux Japon exosition de Kimonos

Atelier Galerie Laurence Bernard 16 Rue Lamartine Audierne

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

2025-10-21

Dans le cadre du programme culturel Curieux Japon Laurence Bernard accueille, dans son atelier/Galerie Soyeux Japon .

Conférence lundi 20 octobre à 19h au cœur de l’exposition.

Styliste et muséographe spécialisée dans l’histoire de la soie et du textile, Isabelle Moulin évoquera les liens soyeux franco-japonais et les inspirations réciproques tissés entre nos deux pays.

Exposition de pièces uniques issues des collections nippones du 21 octobre au 8 novembre à l’Atelier/Galerie Laurence Bernard 16 rue Lamartine à Audierne en partenariat avec l’association de La Maison Phare du Millier .

Finistère Bretagne +33 6 82 14 24 54

