« Soyez maudits ! » Les malédictions déposées dans les sépultures gallo-romaines de l’ancien Hôpital Porte Madeleine MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans

« Soyez maudits ! » Les malédictions déposées dans les sépultures gallo-romaines de l’ancien Hôpital Porte Madeleine MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Orléans vendredi 19 septembre 2025.

« Soyez maudits ! » Les malédictions déposées dans les sépultures gallo-romaines de l’ancien Hôpital Porte Madeleine Vendredi 19 septembre, 18h00 MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Loiret

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Les récentes fouilles menées par le service d’archéologie de la Ville d’Orléans sur le site de l’ancien Hôpital Porte Madeleine ont permis la mise au jour d’une nécropole datée de l’époque romaine, présentant des caractéristiques uniques : plus de 20 tablettes de malédictions, dont au moins une écrite en langue gauloise, y ont été découvertes.

Avec cette présentation, vous découvrirez une facette inédite des habitants de Cenabum/Orléans durant l’Antiquité : entre communautés bannies, querelles financières, malédictions divines, sépultures décorées et sacrifices d’animaux, c’est tout un pan de la société Carnute qui se révèle aux archéologues.

MOBE – Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement 6, rue Marcel-Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement https://twitter.com/MuseumOrleans;https://www.facebook.com//MuseumOrleans;https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/accueil-orleans [{« type »: « link », « value »: « https://teleservices.moncompte.orleans-metropole.fr/archeologie/conference-jep-2025/ »}] Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un musée de culture scientifique. Avec ses 5 niveaux et 1200 spécimens et échantillons exposés (sur 435000), le MOBE propose une découverte du monde qui nous entoure. gare SNCF Orléans – Gare routière Orléans. Tram ligne B

Les récentes fouilles menées par le service d’archéologie de la Ville d’Orléans sur le site de l’ancien Hôpital Porte Madeleine ont permis la mise au jour d’une nécropole datée de l’époque romaine, :…

SAVO